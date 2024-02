Opozorila pred piratstvom na začetku filmov moške spodbudijo k piratiziranju

V zanimivi znanstveni študiji o programskem piratstvu so raziskovalci ugotovili, da opozorila o prepovedi piratiziranja in sankcijah niso vedno koristna. Razlika se pojavi med spoloma, in sicer se ženske na opozorila v povprečju odzovejo konstruktivno, medtem ko moške vzpodbudijo, da še bolj piratizirajo.

Študija, ki je objavljena v Journal of Business Ethics, je pokazala, da sporočila o prepovedi piratstva niso učinkovita. V njej so analizirali vedenje 962 odraslih. Da so ženske manj naklonjene piratstvu, ni novo. V tej študiji pa so odkrili, da moški po ogledu opozoril o prepovedi piratstva za 18 odstotkov bolj piratizirajo. Četudi v študiji uporabili tako grozilna kakor izobraževalna opozorila, so imela kakršenkoli vpliv le grozilna sporočila. Ženske so tedaj za 50 odstotkov zmanjšale piratiziranje.

Razlike v odzivih na opozorila so posledica obstoječih razlik v dojemanju piratstva med spoloma. Vpliv na posameznika pa je odvisen tudi od njegove siceršnje nagnjenosti k piratiziranju. Kdor je to počel, nanj so opozorila najbolj vplivala – pozitivno na ženske, negativno na moške. Prav tako so bolj vplivala opozorila, ki so bila bolj tehnična in z nazornejšim opisom posledic. Izobraževalne vsebine so bile – neučinkovite.

