Objavljeno: 19.5.2023 07:00

Operaterji od največjih ponudnikov internetnega prometa zahtevajo sodelovanje pri investicijah

V Evropi se vzpostavlja omrežje 5G, kar bo zahtevalo večja vlaganja v infrastrukturo. Levji delež stroškov bodo nosili operaterji, ki pa zahtevajo sodelovanje tehnoloških velikanov, ki ustvarjajo največ promet. V javni razpravi, ko je sprožila Evropska komisija, so podali predlog, kdo bi to bil.

Lobiranje poteka že več let in je precej uspešno. Navsezadnje so prepričali Evropsko komisijo, da je marca razpisala javno razpravo, ki se končuje danes. GSM Association in ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association) skupaj predlagata, da veliki ustvarjalci prometa ustrezno prispevajo k izgradnji infrastrukture. O tem govorijo že dlje časa, to pot pa smo prvikrat videli številke. Predlagajo, da prispevajo podjetja, ki ustvarijo več kot pet odstotkov prometa v celoletnem povprečju najbolj obremenjene ure. Pri tem bi lahko dodali dodatne kriterije, denimo poslovanje v vsaj treh državah.

Ni težko uganiti, katera podjetja bodo to: Amazon, Microsoft, Google, Meta, Netflix, Apple in Facebook. GSMA in ETNO želita, da bi ta financirala del izgradnje infrastrukture. Medtem podjetja trdijo, da bi to predstavljalo neposredno prelivanje denarja do posameznih operaterjev, s čimer bi dušili inovacije in poslovno okolje.

Treba je priznati, da ta podjetja že plačujejo za internetni dostop in da pospešeno gradijo tudi lastno infrastrukturo, denimo podmorske kable. Po drugi strani GSMA in ETNO poudarjata, da nimata nobenega pogajalskega vzvoda. Ni še jasno, ali bo dosežen dogovor. Če ga ne bo, bo o predlogu odločala neodvisna skupina.