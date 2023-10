Objavljeno: 3.10.2023 07:00

Operaterji od EU terjajo, da velikane prisili v financiranje omrežij

Največji evropski operaterji so pozvali Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bodo veliki tehnološki giganti plačevali primerna nadomestila za uporabo telekomunikacijskih omrežij. Gre za podjetja, kot sta Google (YouTube) ali Netflix, ki ustvarjajo levji delež internetnega prometa, ki ga subvencionirajo ostali uporabniki.

Gre za najnovejšega v vrsti pritiskov, ki jih izvaja skupina 20 največjih telekomunikacijskih operaterjev, med njimi Deutsche Telekom BT in Telefónica. Ti že dlje časa trdijo, da imajo nesorazmerne stroške zaradi početja tehnoloških velikanov, ki ne plačujejo za svojo uporabo, kolikor bi morali. Dodajajo, da so pred njimi velikanske investicije, tudi zaradi nadgradnje na 5G, za kar je treba zagotoviti sredstva. Komisija je že pred časom ocenila, da potrebujemo 200 milijard evrov, da bi zagotovili 5G in širokopasovne gigabitne povezave po EU do leta 2030.

Operaterji ob tem poudarjajo, da obseg prometa raste za 20-30 odstotkov letno. Velikani ustvarijo več kot 80 odstotkov prometa, a da tega ne pokrivajo ustrezno. Tehnološki velikani odgovarjajo, da v zadnjih letih sami financirajo lastne podmorske kable, zato da ni nobene potrebe po dodatnih vlaganjih ali prispevkih.

Financial Times