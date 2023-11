Operacijski sistem Windows na telefonih in tablicah

Microsoft je ustvaril aplikacijo za iOS, iPadOS, macOS, Windows in spletne brskalnike, ki iz oddaljenega računalnika na izbrano napravo pretaka kopijo operacijskega sistema Windows.

Aplikacija Windows deluje kot osrednje vozlišče za pretakanje kopije operacijskega sistema iz oddaljenega računalnika, Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box in Microsoftovih storitev oddaljenega namizja. Podpira delo z več monitorji, zna prilagajati ločljivosti zaslona in obvlada preusmerjanje naprav, kot so spletne kamere, naprave za shranjevanje in tiskalniki. Za zdaj je aplikacija omejena na Microsoftove poslovne račune, a vse kaže, da bo kmalu na voljo tudi potrošnikom.

Microsoft ima različne programske pripomočke za oddaljeno povezovanje z računalniki že dlje časa, med njimi je najbolj znana aplikacija Remote Desktop Connection, ki je vključena v operacijski sistem Windows. Vseeno se zdi splavitev posebne aplikacije z imenom Windows velik korak, ki bi lahko nakazoval na Microsoftove širše ambicije za popoln prehod operacijskega sistema Windows v oblak. Windows aplikacija bi lahko pripravila teren za potrošnike, da dostopajo do z oblakom povezanih računalnikov in Windows aplikacij na napravah, ki ne poganjajo Microsoftovega operacijskega sistema.