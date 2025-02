Opera z novim spletnim brskalnikom

Podjetje Opera je predstavilo nov spletni brskalnik Opera Air, ki so ga zasnovali z mislijo na čuječnost in digitalno dobrobit uporabnikov.

Brskalnik Opera Air se ponaša z minimalističnim skandinavskim oblikovanjem, ki vključuje prosojne elemente in poleg estetske privlačnosti ponuja funkcije za sprostitev, koncentracijo in počitek. Opera Air vključuje štiri vrste odmorov: dihalne vaje, vaje za vrat, meditacijo in popolni telesni pregled. Ti odmori lahko trajajo od treh do petnajst minut in jih lahko uporabnik sproži sam ali nastavi časovnik. Poleg tega brskalnik uporablja binauralne zvoke, ki naj bi izboljšali osredotočenost, sprostitev in celo pomnjenje sanj.

Po besedah Mohameda Salaha, višjega direktorja produktnega razvoja, želi Opera z brskalnikom Air ponuditi znanstveno podprte načine za zdravo spletno izkušnjo. Opera Air združi funkcionalnosti aplikacij za čuječnost neposredno v orodje, ki ga ljudje najpogosteje uporabljamo. To je spletni brskalnik.