Objavljeno: 25.1.2024 05:00

OpenWrt 20 let pozneje snuje referenčni dizajn strojne opreme

Te dni mineva 20 let od začetka odprtokodnega projekta OpenWrt (open wireless router), ki pripravlja na Linuxu temelječe operacijske sisteme oziroma firmware za številne brezžične usmerjevalnike. Začelo se je leta 2004, ko je Linksys za legendarni usmerjevalnik WRT54G firmware izdal kot GNU General Public Licence. To je moral storiti, ker je vsaka koda, ki vključuje kakšen kos pod to licenco, obvezno izdana pod isto licenco. In začele so se neskončne modifikacije.

Do danes je projekt ostal živahen, koda iz OpenWrt pa teče na najrazličnejših napravah. Čeprav je WRT54G in izpeljanke že zdavnaj povozil čas, je OpenWrt na voljo za novejše naprave. A vendarle je v številnih inačicah še vedno potreba po kosih prevedene kode (binary blobs), v katere nimamo vpogleda. Da bi dobili resnično odprtokodni projekt, sej je sedaj OpenWrt lotil zelo ambicioznega projekta.

Odprtokodno usmerjanje

Razvijalci predlagajo referenčni dizajn za strojno opremo, ki bo javno na voljo, cena izdelka bo manj kot 100 dolarjev in zgradba bo stabilna. OpenWrt sam ne bo izdeloval usmerjevalnikov, temveč si prizadevajo za pristop kot pri Banana Pi.

