OpenSea: 80 odstotkov NFT-jev je smeti

Glavna tržnica za prodajo nezamenljivih žetonov (NFT-jev) OpenSea ugotavlja, da je s povečanjem popularnosti trga nanj prispela tudi kopica prevarantov in tatov. OpenSea je ocenil, da je več kot 80 odstotkov vseh NFT-jev, ki so bili brezplačno ustvarjeni na platformi, prevar ali spama. Zato so sprejeli ukrepe, ki omejujejo ustvarjanje novih NFT-jev, kar je naletelo na oster odziv javnosti.

Že v četrtek je OpenSea prek Twitterja sporočil, da bo omejil, kolikokrat lahko uporabnik na platformi brezplačno ustvari nov NFT – in sicer na 50. To je povzročilo pravcati revolt med uporabniki, ki so se pridušali, da morajo narediti še nekaj NFT-jev v svojih zbirkah (tudi te so omejili na pet), a jih ne morejo več. OpenSea je kasneje omejitev odpravil, hkrati pa nanizal še nekaj številk.

Več kot 80 odstotkov vseh stvaritev na OpenSea je plagiatorskih, lažnih ali preprosto spam. Zato bodo poiskali druge načine, da to početje zajezijo. Nihče namreč ne želi, da se NFT sprevrže v smetišče.