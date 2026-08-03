OpenNebula 7.4 Helix olajšuje prehod z uveljavljenih rešitev in stavi na AI

Ustvarjalci odprtokodne platforme za upravljanje oblačnih okolij so izdali najnovejšo različico OpenNebula 7.4 z razvojnim imenom Helix. Medtem ko so prejšnje izdaje premikale meje razširljivosti celotne infrastrukture, se nova različica osredotoča predvsem na povečanje učinkovitosti sistemskih skrbnikov, popolnoma prenovljen uporabniški vmesnik in poglobljeno avtomatizacijo znotraj poslovnih ter okolij umetne inteligence.

Ena najbolj opaznih novosti je temeljito prenovljen in moderniziran grafični vmesnik. Vizualna podoba je zdaj čistejša, uporablja prilagodljivo tipografijo in prinaša bolj smiselno razporeditev nastavitev. Skrbniki lahko po novem pregledujejo virtualne stroje in navidezna omrežja v priročnem stranskem meniju, ki se odpre brez prekinitve trenutnega delovnega toka in izgube konteksta. Neposredno v osrednjem orodju je omogočeno tudi upravljanje deljenih datotečnih sistemov, kar še dodatno zmanjša potrebo po iskanju funkcij po različnih zavihkih.

Nova izdaja močno poenostavlja upravljanje zahtevnih poslovnih bremen. Uvajanje vsebnikov Kubernetes je izboljšano z možnostmi konfiguracij gruč in vgrajeno diagnostiko, ki preprečuje napake še pred začetkom postopka nameščanja. Za podjetja, ki se želijo znebiti starih hipervizorjev, je na voljo napredno orodje za množične avtomatizirane migracije iz okolij VMware, vključno z optimiziranimi profili za prenos sistemov Windows. Pametni razporejevalnik virov zdaj podpira tudi samodejne selitve bremen med podatkovnimi shrambami, kar močno olajša optimizacijo in uravnoteženje sistemov.

Na področju omrežij in varnostnega kopiranja Helix prinaša pomembne izboljšave za okolja z več najemniki, v katerih se upravljanje in konfiguracija navideznih omrežij lahko varno prenese na same najemnike. Za najzahtevnejša bremena je dodana podpora za visoko prepustne omrežne vmesnike, ki izkoriščajo maksimalno strojno zmogljivost. Varnostno kopiranje poteka prek povsem novega izvoznega orodja, ki omogoča interaktivno varnostno kopiranje zgolj posameznih diskov namesto celotnih virtualnih strojev, s čimer se zmanjša potreba po zapletenih zunanjih programskih integracijah.

Ker je umetna inteligenca ključni del sodobne infrastrukture, Helix prinaša upravljanje pospeševalnikov Axelera AI ter napredno integracijo z infrastrukturo NVIDIA za avtomatizirano postavitev opreme na ravni gole strojne opreme. Posodobljene predpripravljene aplikacije zdaj vključujejo izvorno podporo za arhitekturo ARM64 in prihajajoči operacijski sistem Ubuntu 26.04.