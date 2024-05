OpenAI začel trening naslednika GPT-4

Dobro leto mineva, odkar je OpenAI razvil in javnosti ponudil trenutni model umetne inteligence GPT-4. Lanskega marca razviti model pa bo bržkone prihodnje leto dobil naslednika, saj so ga te dni začeli trenirati, so sporočili iz podjetja. A vseeno se bomo še načakali.

Trening posameznega modela traja več mesecev, lahko tudi leto dni. Tudi ko je trening končan, model še ni takoj na voljo javnosti. Sledi dolgotrajno preizkušanje, v katerem preizkusijo, kako se vede, in nato še končno prilagajanje. Zato bomo po optimističnem scenariju naslednika dobili prihodnje leto.

Medtem pa se je zastonjkarski del uporabnikov šele začel igrati z GPT-4. Ta je bil sicer v Microsoftovem Bingu na voljo že lep čas, OpenAI pa je na svojih straneh GPT-4o odprl šele minuli teden. Ni pa še javno dostopna nadgradnja, ki zmore ustvarjati tudi videoposnetke in zvoke.

Končni cilj OpenAI je razviti splošno umetno inteligenco (AGI), ki bo zmogla narediti, karkoli zmorejo ljudje. Sem sodi tudi pogovarjanje, programiranje, reševanje problemov, analiziranje podatkov itd. Zato bo novi model obravnaval tudi novoustanovljeni Odbor za varnost in zaščito, ki bo premotril etične in varnostne vidike.