Objavljeno: 21.6.2023 05:00

OpenAI uradno za regulacijo umetno inteligence, neuradno pa lobiral proti

Čeprav se je OpenAI uradno zavzemal za večjo regulacijo umetne inteligence, k čemur je javno pozival tudi njegov direktor, in to celo v pogovorih z več predstavniki držav, je zakulisno dogajanje drugačno. OpenAI je zlasti v Bruslju močno lobiral proti strogi zakonodaji o umetni inteligenci in si prizadeval za čim manj varovalk in omejitev.

Time poroča, da so rezultati tega lobiranja vidni. V nedavno sprejetem besedilu evropske zakonodaje o umetni inteligenci, ki predstavlja stališče Evropskega parlamenta in izhodišče za pogajanje s Svetom, se je znašel kup amandmajev, ki so ga nekoliko omilili. Veliko teh predlogov je neuradno podal prav OpenAI.

OpenAI si je že od leta 2022 prizadeval, da umetna inteligenca za splošne namene, kamor uvrščamo tudi ChatGPT in DALL E, ne bi bila uvrščena v tvegano kategorijo. OpenAI je Komisiji poslal tudi belo knjigo, kjer je zagovarjal takšno klasifikacijo. OpenAI je tudi kasneje ves čas tesno sodeloval s Komisijo in demonstriral uporabnost umetne inteligence, hkrati pa svaril pred pretirano regulacijo, ki da bi ogrozila razvoj. Zagovarjal je, da najboljši pristop učenje z uporabo – modele izpustijo v svet, potem pa jih glede na potrebe in uporabo ljudi popravljajo.

