OpenAI razmišlja o pornografski verziji umetne inteligence

Ena izmed strogih omejitev javno dostopnih orodij za generativno umetno inteligenco je prepoved pornografije in erotike v vseh oblikah. Internet je seveda kot nalašč zanju, zato odprti in različni lokalni modeli teh omejitev nimajo. Še več, pogosto je to glavni razlog za njihov obstoj. Zato je OpenAI sporočil, da preučujejo spremembe ChatGPT, ki bi v prihodnosti omogočal ustvarjanje pornografskih in erotičnih vsebin.

Pravilo 38 na internetu je pač neizbežno: če obstaja in kar obstaja, bo nekdo iz tega ustvaril pornografijo. OpenAI sedaj poudarja, da premišljujejo, kako bi uporabnikom na varen način dovolili izdelavo vsebin NSFW v svojih izdelkih, torej ChatGPT-ju in verjetno še bolj relevantno v DALL-E in Sori. Ta možnost mora omogočati odgovorno in letom primerno rabo, so še dodali.

Ob tem poudarjajo, da deepfaki ne bodo pod nikakršnimi pogoji dovoljeni. Za zdaj razmišljajo o slikah in besedilih, ob čemer želijo zagotoviti spoštovanje zakona in varovanje pravic drugih ljudi. Nekoliko kriptično so dodali, da to ne pomeni, da sedaj razvijajo AI pornografijo. No, definicija je odvisna od uporabnika.

Zatiskati oči pa si ne moremo. Na internetu tovrstnih orodij obstaja že precej, tudi za deepfake. Letos je moral X za kratek čas onemogočiti iskanje po ključni besedi Taylor Swift, ko so stran preplavili deepfaki z njeno podobo.