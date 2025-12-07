OpenAI pričakovano vodi med sistemi AI

Gartner je v svojem nedavno objavljenem poročilu družbo OpenAI uvrstil na vrh seznama ponudnikov generativne umetne inteligence, ki imajo robustno platformo in velik potencial za prihodnji razvoj.

Ta razvrstitev je pomembna, saj označuje, da je OpenAI prešel iz faze raziskav in eksperimentiranja v fazo resne uporabe v podjetjih. Gartner v svojem kvadrantu, razdeljenem po trenutnih funkcionalnostih in prihodnjem potencialu, navaja vodilne ponudnike, med katere poleg OpenAI sodijo tudi največja imena, kot so Google, Amazon Web Services, IBM, Anthropic in Microsoft.

Po eni strani to odraža dejanske številke: OpenAI navaja, da več kot milijon podjetij že uporablja njihove rešitve, medtem ko je poslovna različica ChatGPT, ChatGPT Enterprise, v zadnjem letu zabeležila devetkratno rast. Hkrati je poročilo Gartnerja signal tako za stranke kot za konkurente, da generativna umetna inteligenca ne ostaja več le na ravni raziskav, temveč postaja temeljna infrastruktura sodobnega poslovanja.

Gartner pa opozarja, da je trg generativne umetne inteligence zelo dinamičen in da se položaji lahko hitro spreminjajo. Poročilo je prvo te vrste in bo zaradi hitre dinamike trga v prihodnje posodobljeno vsako četrtletje.