Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 7.12.2025 10:00 | Teme: umetna inteligenca, raziskave

OpenAI pričakovano vodi med sistemi AI

Gartner je v svojem nedavno objavljenem poročilu družbo OpenAI uvrstil na vrh seznama ponudnikov generativne umetne inteligence, ki imajo robustno platformo in velik potencial za prihodnji razvoj.

Ta razvrstitev je pomembna, saj označuje, da je OpenAI prešel iz faze raziskav in eksperimentiranja v fazo resne uporabe v podjetjih. Gartner v svojem kvadrantu, razdeljenem po trenutnih funkcionalnostih in prihodnjem potencialu, navaja vodilne ponudnike, med katere poleg OpenAI sodijo tudi največja imena, kot so Google, Amazon Web Services, IBM, Anthropic in Microsoft.

Po eni strani to odraža dejanske številke: OpenAI navaja, da več kot milijon podjetij že uporablja njihove rešitve, medtem ko je poslovna različica ChatGPT, ChatGPT Enterprise, v zadnjem letu zabeležila devetkratno rast. Hkrati je poročilo Gartnerja signal tako za stranke kot za konkurente, da generativna umetna inteligenca ne ostaja več le na ravni raziskav, temveč postaja temeljna infrastruktura sodobnega poslovanja.

Gartner pa opozarja, da je trg generativne umetne inteligence zelo dinamičen in da se položaji lahko hitro spreminjajo. Poročilo je prvo te vrste in bo zaradi hitre dinamike trga v prihodnje posodobljeno vsako četrtletje.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji