Objavljeno: 8.8.2025 07:00 | Teme: umetna inteligenca

OpenAI predstavil GPT-5: nov mejnik v razvoju umetne inteligence

OpenAI je predstavil svoj najnovejši in doslej najzmogljivejši jezikovni model GPT-5, ki je že na voljo vsem uporabnikom platforme ChatGPT. Nova generacija prinaša opazne izboljšave na področju hitrosti, natančnosti in zanesljivosti ter združuje več notranjih različic v enoten sistem, ki se samodejno prilagaja zahtevnosti naloge. Obenem dosedanje različice (GPT 4o, 4.1, o3, o4) tako odslej niso več neposredno na voljo in jih nadomešča GPT-5.

Združevanje več modelov v en krovni model pomeni, da lahko uporabnik postavi preprosto vprašanje ali pa model izzove z zapletenim problemom, sistem pa bo sam izbral optimalno pot za pripravo odgovora in izbiro notranjega modela. S tem odpade potreba po ročnem preklapljanju med različnimi modeli, kar občutno poenostavi uporabniško izkušnjo. GPT-5 pravzaprav prihaja v štirih izvedbah, ki se razlikujejo po številu žetonov, hitrosti in ciljnim načinov rabe (napravam): GPT-5, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano in najzmoghljivejši GPT-5 Pro.

Ena največjih novosti je napredna sposobnost razmišljanja po korakih, ki se najbolj izkaže pri zahtevnih matematičnih izračunih, programiranju in analitičnih nalogah. GPT-5 ne ponuja le pravilnih odgovorov, temveč zna pojasniti pot do rešitve in pri tem ostaja dosleden ter logičen. Obenem je znatno zmanjšana pojavnost tako imenovanih halucinacij, ko model samozavestno poda napačne informacije. V primerih, ko nima dovolj podatkov, GPT-5 to odkrito prizna in uporabnika usmeri k iskanju ustreznih virov.

Poleg izboljšanega sklepanja GPT-5 prinaša tudi več interaktivnosti pri ustvarjanju vsebin in pisanju programske kode. Z novim pristopom, ki so ga pri OpenAI poimenovali “vibe coding”, lahko uporabnik z nekaj preprostimi navodili ustvari celotno aplikacijo, spletno stran ali celo preprosto igro, model pa poskrbi za vse tehnične podrobnosti. Ta funkcionalnost odpira vrata hitrejšemu prototipiranju in omogoča, da tudi manj izkušeni uporabniki dosežejo profesionalne rezultate.

Dostop do GPT-5 je prilagojen različnim skupinam uporabnikov. Brezplačna različica omogoča uporabo osnovnega modela, dokler uporabnik ne doseže mesečne omejitve, nato sistem preklopi na manjšo različico. Plačljivi naročniki imajo višji prag omejitev rabe, hitrejši dostop in možnost uporabe naprednejših različic, poslovni uporabniki pa dobijo razširjene zmogljivosti ter integracijo z dodatnimi delovnimi orodji.

Ob predstavitvi je bilo potrjeno že dosedanje tesno sodelovanje z Microsoftom, ki GPT-5 že vključuje v svoj ekosistem orodij, med drugim v Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot in Visual Studio Code. To pomeni, da bo nova tehnologija neposredno dostopna milijonom uporabnikov po vsem svetu, ki vključuje stranke družb OpenAI in Microsoft. GPT-5 obenem prihaja k uporabnikom le nekaj dni po tem, ko je OpenAI po dolgem času objavil odprtokodne različice svojih modelov gpt-oss.

OpenAI pripravlja nadaljnje novosti. ChatGPT bo kmalu podpiral tudi integracijo z Gmailom, Google Koledarjem in Google Stiki. Ko bodo omogočene, se bodo te storitve tesno povezane z spletnim orodji Googla, denimo med samim klepetom. Te razširitve bodo za naročnike Pro na voljo že naslednji teden, širša razpoložljivost pa bo sledila.

Čeprav je GPT-5 izjemno napreden, pri OpenAI poudarjajo, da model še vedno ne predstavlja tako imenovane “umetne splošne inteligence”. Sistem se ne zna učiti se sam po sebi iz novega znanja po uvedbi in ostaja orodje, ki temelji na obdelavi obstoječih podatkov. Kljub temu strokovnjaki menijo, da gre za pomemben korak proti sistemom, ki bodo nekoč sposobni bolj samostojnega in trajnega učenja.

