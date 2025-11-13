Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 13.11.2025 17:00 | Teme: umetna inteligenca, ChatGPT

OpenAI ponuja GPT 5.1

OpenAI je predstavil nadgradnjo svojega vodilnega modela GPT-5.1, ki naj bi bil po besedah podjetja bolj pogovoren, »toplejši« in prilagodljivejši pri oblikovanju tona. Novi model prinaša dve različici: GPT-5.1 Instant, usmerjen na hitrost in zanesljivo sledenje navodilom, ter GPT-5.1 Thinking, zasnovan za zahtevnejše naloge, pri katerih model postopno gradi sklepanje. Obe različici sta na voljo naročnikom, medtem ko brezplačni uporabniki ostajajo pri dosedanji različici GPT-5.

Ključna sprememba tokratne izdaje je večja možnost prilagajanja osebnosti. Avgusta uvedene osebnosti so bile preimenovane in nadgrajene, pridružile pa so se jim tudi nove, kot so Profesionalni, Odkritosrčni in Čudaški. Namen sprememb je, da lahko uporabniki lažje oblikujejo slog pogovora glede na svoje potrebe, od bolj resnega do bolj sproščenega.

A bolj »empatičen« ton prinaša tudi dileme. Izjave, namenjene ustvarjanju občutka bližine, so že sprožile pravne postopke, saj naj bi v preteklosti prispevale k čustveni odvisnosti ranljivejših uporabnikov. OpenAI hkrati priznava, da se je s posodobitvijo nekoliko povečala verjetnost, da model oblikuje neželeno vsebino, povezano s spolnostjo, nasiljem ali duševnim zdravjem, čeprav ostaja zavezan varnostnim mehanizmom.

Notranji preizkusi kažejo rahle regresije pri občutljivih vsebinah, zlasti pri nadgrajeni različici Thinking. Po drugi strani podjetje obljublja opazne napredke pri matematičnem sklepanju in reševanju programerskih izzivov, kjer se model bolje odloča, kdaj uporabiti iterativni način razmišljanja in kdaj odgovoriti hitreje.

OpenAI navaja tudi okrepljeno zaznavanje uporabnikov v duševni stiski, kar je področje, na katerem želi delovati bolj odgovorno. Pri približno 800 milijonih aktivnih uporabnikov tedensko se podjetje vsak teden sooča s stotisoči primerov, ki lahko nakazujejo skrb vzbujajoče vedenje.

