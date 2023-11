OpenAI odslovil soustanovitelja in direktorja Sam Altmana

Eno izmed vodilnih podjetij na področje umetne inteligence, OpenAI, ki je razvil tudi priljubljeni ChatGPT, je včeraj zvečer najavil slovo soustanovitelja in direktorja Sama Altmana. Podjetje zapušča, ker je upravni odbor izgubil zaupanje vanj in mu je pokazal vrata. Altman za zdaj še ne komentira dogajanja.

Novica je docela nepričakovana, saj je bil Altman soustanovitelj podjetja, strateg in tudi prvi obraz podjetja. Pojavljal se je v medijih, pričal je pred kongresom, nagovarjal je vlagatelje in uporabnike. V izjavi za javnost je OpenAI zapisal, da ga bo nadomestila dosedanja tehnična direktorica Mira Murati. Altmana so odpustili po temeljitem pregledu, v katerem je upravni odbor ugotovil, da ni bil odkrit v komunikaciji, kar je oviralo delo. Ker je zaupanje porušeno, bo moral oditi.

Mira Murati bo podjetje vodila kot začasna izvršna direktorica. Podjetje bo začelo iskati novega direktorja s polnimi pooblastili. Hkrati je odstopil tudi predsednik upravnega odbora Greg Brockman. Podrobnosti javnosti še niso znane, niso pa bile neznane kritike, ki jih je bil Altman deležen v preteklosti. Iz neprofitnega laboratorija je OpenAI postal eno vodilnih podjetij, ki je prejelo milijardne vložke od Microsofta in drugih. Vsem hitrost razvoja in možne uporabe niso bile všeč.

OpenAI