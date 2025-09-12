Objavljeno: 12.9.2025 05:00

OpenAI in Oracle podpisala 300-milijardno pogodbo

Po poročanju The Wall Street Journala, ki se sklicuje na neuradne vire, je OpenAI sklenil 300 milijard dolarjev vreden dogovor z Oraclom o nakupu računske moči v naslednjih petih letih. Gre za enega največjih dogovorov s ponudniki računskih kapacitet v oblaku, ki je celo večji od OpenAI-jevih prihodkov.

Računska moč, ki jo je kupil OpenAI, bo terjala 4,5 GW, kar ustreza dobrim šestim jedrskim elektrarnam Krško. Pogodba se bo začela uporabljati leta 2027, njena vrednost pa bo z leti rasla. Prvo leto bo OpenAI zakupil 30 milijard dolarjev računske moči, nato pa vsako leto več.

Sam Altman, direktor OpenAI, ima smele načrte. Spomnimo, da je v sodelovanju z Broadcomom napovedal tudi lastne čipe, pa alternativo iPhonu in seveda mega projekt Stargate Po drugi strani je OpenAI že priznal, da do leta 2029 sploh ne načrtujejo dobička, temveč prej milijardne izgube, ki jih bodo pokrivali iz svežega investitorskega kapitala. OpenAI letos načrtuje 12,7 milijarde dolarjev prihodkov, pogodba z Broadcomom o razvoju novega čipa pa je težka 10 milijard dolarjev.

Po drugi strani so delnice Oracla, tudi zaradi tega dogovora, poletele in pridobile 36 odstotkov, s čimer je premoženje ustanovitelja Larryja Ellisona zraslo za 100 milijard dolarjev. Podjetje je namreč sporočilo, da so sklenili za 317 milijard dolarje novih pogodb.