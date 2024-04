OpenAI in Microsoft želita sama brez Nvidie načrtovati čipe za umetno inteligenco

Čeprav umetno inteligenco razvijajo številna podjetja, se vse začne in konča pri borzni zvezdi minulega leta – Nvidii. Podjetje, ki je največji proizvajalec prepotrebnih čipov za njen trening in kasnejšo uporabo, beleži rekordne rezultate in le s težavo dohaja povpraševanje. Zato Microsoft in OpenAI kujeta načrt, kako se osamosvojiti. Težak je osupljivih 100 milijard dolarjev.

Nvidii je brez dvoma padla sekira v med. V minulem četrtletju so ustvarili 18,1 milijarde dolarjev prihodkov in 10,4 milijarde dolarjev dobička. Proizvodnja teče s polno paro, a povpraševanje raste še hitreje, zato je ozko grlo pri razvoju umetne inteligence prav dobavljivost čipov. Microsoft in OpenAI želita zato na svoje.

Leta 2028 nameravata zagnati novi superračunalnik Stargate, ki bo uporabljal zgolj lastne komponente. Z drugimi besedami to pomeni, da v njem ne bo Nvidiinih čipov, temveč bodo vsi plod Microsoftovega in OpenAI-jevega razvoja in znanja.

Znesek je zares ogromen, saj gre za 100-krat cene običajnih, današnjih superračunalniških centrov. Microsoft in OpenAI pojasnjujeta, da gre za načrt v petih fazah, kjer bo gradnja superračunalnika Stargate zadnja faza. Večina stroškov bi naj odpadla na razvoj, že leta 2026 pa se obeta manjši, pilotni superračunalnik iz tega projekta.