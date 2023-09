OpenAI in Google ciljata na poslovne uporabnike

Po tem, ko so veliki ponudniki rešitev s področja generativne umetne inteligence v začetku leta navduševali predvsem širšo javnost, zdaj ugodne trenutek unovčiti med poslovnimi kupci. Tako OpenAI kot Google sta skoraj sočasno predstavila rešitve, ki so namenjene predvsem poslovnim uporabnikom in ciljajo na poenostavitev in avtomatizacijo opravil v poslovnem okolju.

OpenAI tako ponuja ChatGPT Enterpise, ki ponuja napredne funkcije, daljše pogovore z umetno inteligenco, obenem pa zagotavlja tudi zaščito vnesenih podatkov, da ti ne morejo uhajati izven podjetja. ChatGPT Enterprise je bil pravzaprav narejen kot odgovor na veliko povpraševanje po tovrstni rešitvi in kot posledica javno kritiziranih pomanjkljivosti, ki so omogočale varno poslovno rabo.

Poslovni uporabniki bodo imeli na voljo model GPT-4, neomejene hitrosti, večjo pokritost pri vhodnih podatkih (do 32k žetonov), napredne zmožnosti analize podatkov, prilagajanje glede na lastne potrebe in podobne napredne funkcije.OpenAI trdi, da si sistem ne bo imel omejitev glede količine uporabe, navajajo pa tudi dvakrat hitrejše delovanje kot za zasebne uporabnike.

Ključno pa je obljuba družbe OpenAI, da se novo orodje ne bo urilo na podatkih, ki so vanj vneseni, zato so podjetja lahko prepričana, da ne bodo "uhajali" izven njihove organizacije. Vsi klepeti bodo dodatno zaščiteni s šifriranjem, skrbniki podjetja pa bodo imeli na voljo nova orodja za upravljanje dovoljenj in uporabniških računov ter za analizo uporabe. Cena ni javno dostopna, bo pa verjetno oblikovana za vsako potencialno stranko posebej.

Skoraj sočasno je svojo poslovno orodje Duet AI predstavil tudi Google. Namenjeno je strankam, ki uporabljajo oblačno storitev Workspace in bo podobno kot Microsoftovo 365 Copilot mesečno stalo 30 dolarjev na uporabnika. Duet AI bo deloval kot pomočnik pri pisanju, strokovnjak za analizo podatkov preglednicah, zapisnikar sestankov, projektni pomočnik pri vodenju nalog, za nameček pa še kot kreativno vizualne oblikovalca, denimo pri prestavitvah. .

Vloga Duet AI se v Google Cloudu nadaljuje s pomočjo na področju kodiranje, nadzoru zanesljivosti programske opreme, obenem pa bo tudi strokovnjak za baze podatkov in strokovnjak za analizo podatkov. Po opisu del je brez dvoma neposredni tekmec Microsoftovovemu Copilotu. Google je izbranim uporabnikom že omogočil uporabo Duet AI, na podlagi prejetih izkušenj pa bodo ciljno skupino rabe postopma širili.