OpenAI ima orodje za kloniranje glasu, a je tako dobro, da je tvegano za splošno rabo

Pri OpenAI so razvili novo orodje, imenovano Voice Engine, ki lahko ustvari prepričljivo kopijo glasu katerekoli osebe z uporabo le 15 sekund posnetega zvoka.

Podjetje OpenAI, ki stoji za najbolj priljubljeno generativno umetno inteligenco na planetu ChatGPT, je demonstriralo moč tehnologije Voice Engine. S pomočjo 15-sekundnega posnetka mlade ženske so poustvarili glas z originalnim naglasom, ki lahko naravno »prebere« sleherno besedilo. Voice Engine so razvili že leta 2022 in tehnologijo uporabili za funkcijo pretvorbe besedila v govor storitve ChatGPT, a prave njene moči doslej niso javno razkrili. Pri OpenAI so namreč ocenili, da je kakovost orodja tako dobra, da bi bil javen dostop nadvse tvegano dejanje, ki bi predvsem v letu volitev povečalo nevarnost v podobi škodljivih dezinformacij. Z demonstracijo želijo sprožiti dialog o odgovornem uvajanju sintetičnih glasov in prilagajanju družbe na vse nove zmožnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca. Šele na podlagi tovrstnih pogovorov in testiranj v manjšem obsegu bodo sprejeli odločitev kako in ali sploh razširiti obetajočo tehnologijo.