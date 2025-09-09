Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 9.9.2025 07:00

OpenAI bo v štirih letih porabil 115 milijard dolarjev

Direktor OpenAI Sam Altman je sporočil, da bo podjetje v naslednjih štirih letih porabilo 115 milijard dolarjev, kar je trikrat več od predhodnih napovedi. Samo letos naj bi porabili osem milijard dolarjev, kar je poldrugo milijardo nad predvidevanji ob začetku leta.

Visoki stroški so posledica tekmovanja med proizvajalci umetne inteligence, ki za čedalje boljše modele potrebujejo čedalje več računske moči. Ta ni poceni, četudi kupujejo svojo strojno opremo. OpenAI je celo napovedal razvoj lastnih čipov za podatkovne strežnike, ki jih pripravljajo skupaj z Broadcomom. Prav tako intenzivno sodelujejo z Oraclom in Softbankom v okviru 500-milijardne iniciative Stargate.

Prihodnje leto bodo še potratnejši kot letos, saj bodo porabili vsaj 17 milijard dolarjev, leto pozneje 35 milijard dolarjev in leta 2028 že 45 milijard dolarjev. Pri tem OpenAI uporablja frazo skuriti (burn through), kar priča o neprofitabilnosti njihovega poslovanja. Za zdaj OpenAI porablja denar vlagateljev in ne ustvarja dobička.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentarji

jazzer | 9.9.2025 | 15:11

https://www.youtube.com/watch?v=wTP2RUD_cL0&list=RDwTP2RUD_cL0&start_radio=1

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov