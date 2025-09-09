Objavljeno: 9.9.2025 07:00

OpenAI bo v štirih letih porabil 115 milijard dolarjev

Direktor OpenAI Sam Altman je sporočil, da bo podjetje v naslednjih štirih letih porabilo 115 milijard dolarjev, kar je trikrat več od predhodnih napovedi. Samo letos naj bi porabili osem milijard dolarjev, kar je poldrugo milijardo nad predvidevanji ob začetku leta.

Visoki stroški so posledica tekmovanja med proizvajalci umetne inteligence, ki za čedalje boljše modele potrebujejo čedalje več računske moči. Ta ni poceni, četudi kupujejo svojo strojno opremo. OpenAI je celo napovedal razvoj lastnih čipov za podatkovne strežnike, ki jih pripravljajo skupaj z Broadcomom. Prav tako intenzivno sodelujejo z Oraclom in Softbankom v okviru 500-milijardne iniciative Stargate.

Prihodnje leto bodo še potratnejši kot letos, saj bodo porabili vsaj 17 milijard dolarjev, leto pozneje 35 milijard dolarjev in leta 2028 že 45 milijard dolarjev. Pri tem OpenAI uporablja frazo skuriti (burn through), kar priča o neprofitabilnosti njihovega poslovanja. Za zdaj OpenAI porablja denar vlagateljev in ne ustvarja dobička.