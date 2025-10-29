Objavljeno: 29.10.2025 05:00

OpenAI bo odslej zasledoval dobiček

Končano je preoblikovanje OpenAI, ki je imel doslej sila zagonetno strukturo z navzkrižnim lastništvom in prepletom profitnih in neprofitnih entitet. Odslej je OpenAI profitno podjetje, kar bo podjetju poenostavilo nabiranje denarja in omogočilo tudi kotacijo na borzi.

Poldrugo leto je trajalo načrtovanje nove strukture in preoblikovanje podjetja. Ko je OpenAI pred desetletjem nastal, so bile razmere povsem drugačne, umetna inteligenca pa bolj akademski dosežek. Sedaj se ustanavlja novo podjetje OpenAI Group PBC, medtem ko OpenAI Foundation ostaja neprofitna.

V novem podjetju OpenAI Group PBC ima Microsoft 27-odstotni delež, OpenAI Foundation pa 26-odstotnega. Preostalih 47 odstotkov imajo v lasti zaposleni in zgodnji investitorji. Prihajajo tudi novi, denimo japonski Softbank, ki bo v podjetje vložila 30 milijard dolarjev.

Pomembna sprememba se dotika tudi pogodb z Microsoftom. Po starih pogodbah je imel Microsoft neomejen in ekskluziven dostop do tehnologije do leta 2030. Nova pogodba izrecno izključuje splošno umetno inteligenco (artificial general intelligence), če bi jo OpenAI razvil. V preostalem delu pa je dogovor podaljšan do leta 2032.

Novo podjetje je vredno 130 milijard dolarjev.

