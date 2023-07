OnePlus z odlično mehansko tipkovnico

Proizvajalec (nekdaj) poceni, a kakovostih telefonov ponuja nepričakovano dobro mehansko tipkovnico.

OnePlus, podjetje, ki se je prvotno specializiralo za izdelavo cenovno ugodnih pametnih telefonov, je sčasoma razširilo svojo ponudbo izdelkov. Po novem poleg telefonov, tablic, slušalk in pametnih ur podjetje ponuja tudi tipkovnico - OnePlus Keyboard 81 Pro. Ker OnePlus v svetu računalniške opreme nima izkušenj, se je podjetje pri snovanju tipkovnice združilo z znamko Keychron, ki je med ljubitelji tipkovnic zelo čislana. Tipkovnica, ki je bila prvič najavljena februarja, bo vsak čas na voljo za nakup.

Tikovnica OnePlus Keyboard 81 Pro je izdelana iz aluminija in ima sivo/rdečo barvno kombinacijo s prozornim gumbom za glasnost. Na voljo je v dveh različicah: Winter Bonfire s PBT plastičnimi tipkami in taktilnimi stikali ter Summer Breeze s tipkami v barvah nežnega marmorja in linearnimi stikali.

Tipkovnico bo mogoče naročiti na spletni strani OnePlus od 26. julija dalje. Cena za Winter Bonfire bo znašala 250 evrov, medtem ko bo različica Summer Breeze na voljo še za dvajset več.