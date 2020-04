Omrežje SpaceX Starlink ima že 422 satelitov

SpaceX je v vesolje poslal še 60 novih satelitov, s čimer nadaljuje izgradnjo konstelacije za vzpostavitev satelitskega interneta v nizkih orbitah. To pomeni, da ima SpaceX v orbiti že 422 satelitov, kar je največ med ponudniki, ki obljubljajo postavitev podobnih sistemov. SpaceX je podjetje z največjim številom satelitov v orbitah okoli Zemlje na sploh. Okrog Zemlje sicer trenutno kroži okrog 1100 aktivnih satelitov in še dvakrat toliko mrtvih reliktov zgodovine.

Ni še povsem jasno, koliko satelitov želi SpaceX poslati v vesolje. Glede na pridobljena dovoljenja jih lahko izstrelijo od 12.000 do 42.000. S tem želijo postaviti globalno omrežje, ki bo nudilo dostop do interneta od koderkoli na svetu. Sistem se bo imenoval Starlink je že sedaj buri duhove, saj satelite vidimo z Zemlje kot svetleče leteče predmete, kar lahko moti astronomska opazovanja ali pa samo jezi ljudi.

SpaceX seveda ni edini, saj poleg njega svoja omrežja gradita tudi Iridium in Facebook. Resen konkurent OneWeb pa je šel letos v prisilno poravnavo in ga ne bo. SpaceX je dejal, da bodo v ZDA in Kanadi že letos s 720 sateliti uspeli zagotoviti povezljivost.