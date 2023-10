Oglasi tudi za plačljive uporabnike pretočnih storitev

Ponudniki pretočnih storitev so prišli na novo zamisel, kako uporabnikom, ki plačajo naročnino, prikazati oglase, ne da bi jih to motilo.

Pretočne storitve Hulu, Max in Peacock so začele prikazovati oglase Pause Ads, ki se na zaslonu pojavijo, ko uporabnik začasno ustavi predvajanje izbrane video vsebine. Oglasi se pojavijo nekaj sekund po tem, ko se gledalec zavestno odloči, da bo začasno prekinil ogled in tudi ne vsakič, ko to stori. Za tovrsten način oglaševanja se zanima vedno več medijskih hiš, ki želijo povečati dobiček svojih pretočnih storitev, a hkrati ne izgubiti naročnikov, ki so se za pretočnost odločili ravno zaradi odsotnosti oglasov. Oglasi ob ustavitvi predvajanja so za zdaj statični in gledalca morda niti ne motijo, vendar se zna to spremeniti, ko bodo ponudniki, opogumljeni s testno fazo, presedlali na predvajanje video oglasov med pavzami za stranišče ali hladilnik.