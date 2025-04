Oglas proti piratstvu uporabljal ukradeno pisavo

Protipiratska kampanja You Wouldn't Steal a Car, ki jo je sredi 2000-ih vodilo Združenje filmske industrije Amerike (MPAA), naj bi sama kršila avtorske pravice, ki jih je skušala zaščititi.

Preiskava je razkrila, da je bil v oglasih verjetno uporabljen klon zaščitene pisave FF Confidential, imenovan Xband Rough. Pisava, ki spominja na grafitarsko šablono, se je pojavila v videoposnetkih in drugem promocijskem materialu kampanje, zasnovane za odvračanje od piratstva filmov. Analiza starega PDF dokumenta, povezanega s kampanjo, je pokazala, da so uporabili Xband Rough, piratsko različico pisave FF Confidential, katere avtor je Just van Rossum.

Van Rossum, ki je brat ustvarjalca programskega jezika Python, je ob tej novici povedal, da ga situacija zabava, saj ni vedel, da je filmsko združenje uporabilo nepooblaščeno kopijo njegove pisave. Čeprav je uporaba kloniranih pisav razmeroma pogosta, so tovrstne zadeve redko predmet pravnih sporov, ker je dokazovanje izvirnosti in kršitev kompleksno. Ironično je, da kampanja, ki je skušala primerjati krajo fizičnih predmetov s krajo digitalnih vsebin, morda sama temelji na spornem ravnanju z intelektualno lastnino.