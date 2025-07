Objavljeno: 15.7.2025 07:00

Office na Windows 10 prihodnje leto brez posodobitev

Microsoft se na vse načine trudi uporabnike Windows 10 prepričati, da čim prej presedlajo na Windows 11, saj bodo desetico oktobra letos prenehali podpirati. Na voljo bo sicer plačljiva, podaljšana podpora do leta 2028. Še ena izmed palic za uporabnike bo konec posodobitev za Office. Kdor ga poganja na Windows 10, po avgustu prihodnje leto ne bo več prejemal novih funkcionalnosti, temveč le še varnostne posodobitve. To so sicer napovedovali že za letošnje leto, a so si nato premislili, sedaj pa so si premislili še enkrat.

Uporabniki Microsoft 365 Personal and Family, kakor se imenuje paket pisarniških programov za domačo rabo, bodo odrezani avgusta 2026. Nato bodo oktobra 2026 posodobitve prenehali prejemati še uporabniki poslovne različice z mesečnimi posodobitvami (Enterprise), januarja 2027 pa še poslovni uporabniki s polletnimi posodobitvami.

Na ta način želi Microsoft prisiliti uporabnike Windows 10, da vendarle posodobijo svoje sisteme. Kdor bo vztrajal na Windows 10, bo oktobra letos izgubil posodobitve za Windows 10. Enoletno podaljšanje je možno, če vključimo Windows Backup, triletno pa ob plačilu ESU (Extended Security Updates).

Marsikakšen starejši računalnik uradno ne podpira Windows 11, a ga je z malo zvijačnosti možno namestiti, o čemer bomo pisali v septembrski številki revije.