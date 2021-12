Odstopil Twitterjev direktor

Nepričakovano, a tudi nepreklicno je kot izvršni direktor odstopil Twitterjev soustanovitelj Jack Dorsey. V podjetju bo v upravnem odboru ostal do izteka mandata, na čelu podjetja pa ga bo nemudoma nasledil dosedanji tehnični direktor Parag Agrawal. V dolgem pismu zaposlenim Dorsey ni nedvoumno razgalil razloga za odstop.

Dorsey je leta 2006 ustanovil Twitter (soustanovitelji so bili še Noah Glass, Biz Stone in Evan Williams) in ga do leta 2008 tudi vodil. Vrnil se je šele leta 2015, najširša javnost pa ga je spoznala po eskapadah nekdanjega ameriškega predsednika na Twitterju, zaradi česar je ta tudi izgubil dostop do družbenega omrežja. Dorsey je te čase uspešno prekrmaril, čeprav so ga nekateri investitorji želeli zamenjati že lani. Dorsey, sicer milijarder, je znan tudi po nekonvencionalnem videzu, saj ima dolgo brado in uhan v nosu. "Hipi po duši", ga označujejo nekateri.

Po odstopu se bo bržkone bolj posvetil podjetju Square, ki ga je soustanovil leta 2009. V pismu zaposlenim je sicer dejal le, da po njegovem mnenju nihče od ustanoviteljev podjetij ne bi smel za krmilom ostati predolgo. Dejal je šel, da želi z odstopom okrepiti položaj Agrawala.

Agrawal je bil ključna oseba pri razvoju tehnologije za decentralizacijo družbenih omrežij Bluesky. V preteklosti je sodeloval tudi pri podpori kriptovalutam in veriženja blokov. Vse to kaže, da bo Twitter začel resneje inovirati in se posvetil inženirskemu delu. Druga prioriteta pa bo ciljano oglaševanje, ki ga je na Twitterju zelo malo (okrog 15 odstotkov), medtem ko ga je na Facebooku polovica.