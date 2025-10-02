Objavljeno: 2.10.2025 05:00

Odstopil Spotifyev direktor in ustanovitelj

Švedski velikan pretočne glasbe je sporočil, da se njihov direktor in ustanovitelj Daniel Ek poslavlja. Nadomestila ga bosta Gustav Söderström, ki je bil produktni in tehnološki direktor, in Alex Norström, ki je bil poslovni direktor. Podjetje bosta vodila skupaj.

Söderström in Norström sta že sedaj upravljala podjetje na dnevni ravni, prav tako sta sodelovala pri strateških usmeritvah, zato večjih sprememb v poslovanju podjetja ni pričakovati. V praksi naj bi šlo zgolj za spremembo nazivov, pravi Ek. Bolj zanimivo je vprašanja, kam odhaja sam. Obdržal bo funkcijo predsednika uprave.

Ob tem je dodal, Spotify že več kot leto dni posluje z dobičkom. To ni samoumevno, saj je podjetje vse od ustanovitve davnega leta 2006 poslovalo z izgubo. Šele leta 2024 je prvikrat izkazalo dobiček v višini 1,1 milijarde evrov. K temu je prispevala rast števila uporabnikov, saj prihodki na uporabnika še vedno znašajo med 4 in 5 dolarjev. Podjetje ima namreč veliko brezplačnih uporabnikov. Konec minulega leta so dosegli 675 milijonov uporabnikov.