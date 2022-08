Objavljeno: 23.8.2022 05:00

Odstopil direktor NSO Group

Odstopil je izvršni direktor izraelskega podjetja NSO Group, ki ga poznamo kot ponudnika programske opreme za prisluškovanje in vohunjenje. Podjetje je zaslovelo v aferi Pegasus, v kateri je sodelovalo več držav, od Madžarske do Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov. Šlo je za nakupe programske opreme za vohunjene prek pametnih telefonov, kar so nekatere države uporabljale tudi proti disidentom, političnim nasprotnikom, novinarjem in drugim, ki so bili trn v peti politikom. Tarče so bili celo tuji politiki.

Soustanovitelj podjetja in dosedanji izvršni direktor Shalev Hulio je odstopil nepreklicno. Nadomestil ga je dosedanji operativni direktor Yaron Shohat, ki bo funkcijo opravljal do imenovanja novega izvršnega direktorja. Iz NSO Group so sporočili, da je odstop del širše reorganizacije, v sklopu katere so odstopili tudi 100 od 700 zaposlenih. Podjetje se želi preusmeriti predvsem na prodajo državam, ki so članice zveze NATO.

NSO Group je sicer zasebno podjetje, a mora izraelsko obrambno ministrstvo odobriti vse izvozne posle. Enako je veljalo tudi v aferi Pegasus, zaradi česar so ZDA podjetje uvrstile na seznam nezdružljivih z ameriškimi zunanjepolitičnimi in varnostnimi interesi.

Shalev Hulio in Omri Lavie sta NSO Group ustanovila leta 2010. Pred tem sta imela podjetje, ki se je ukvarjalo z reševanjem pametnih telefonov na daljavo. Odtlej je NSO Group izjemno zrasel ter pristal v številnih preiskavah, med drugim tudi Evropskega parlamenta.