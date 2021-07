Odstop predsednika družbe IBM

Jim Whitehurst, predsednik družbe IBM in nekdanji generalni direktor družbe Red Hat, je po samo 14 mesecih službovanja na tem položaju nepričakovano odstopil. Po mnenju vlagateljev gre za precej odmeven dogodek, saj se je po najavi vrednost delnice družbe IBM zmanjšala za okoli 5 %.

IBM ne navaja razlogov za odstop, a obenem skuša pomiriti vlagatelje in zaposlene z objavo, da bo Whitehurst še naprej vsaj delno sodeloval z družbo v vlogi svetovalca generalnemu direktorju Arvindu Krishni.

Neuradno pa je menda povsem jasno: Whitehurst je še vedno mlad in želi biti generalni direktor vplivne družbe, kar bo nedvomno poizkusil doseči nekje drugje. Poznavalci znajo povedati, da je bil odstop nekako napovedan že lani, ko je IBM pod tedanjo taktirko Ginni Rometty na mesto generalnega direktorja postavil Arvidna Krishno.

Krishna je že na prvi dan vodenja imenoval Jima Whitehursta za predsednika družbe, vendar je več kot očitno, da si ta želi izvršno moč, ne samo administrativno vlogo. Whitehurst in Krishna sta si po starosti tudi preblizu (54 in 59 let), da bi lahko nekdanji prvi mož Red Hata potrpel na naslednjo priložnost in morebitno nasledstvo.

Strokovni analitiki sicer poudarjajo, da je bil prevzem družbe Red Hat ena ključnih IBMovih poslovnih potez v zadnjem desetletju, morda celo rešilna bilka v tekmi s konkurenco, kjer je IBM vse bolj pogosto ostajal v ozadju. Obenem poudarjajo, da je bil Whitehurst izrazita gonilna sila pri Red Hatu, tako da bo še videli, če bo Red Hat pod novim vodstvom uspel zadržati kontinuiteto in tržni položaj.