Objavljeno: 3.5.2022 09:00

Odslej močnejša varnost pri potrjevanju kartičnih plačil na spletu

Z uveljavitvijo evropske direktive o plačilnih storitvah je odslej pri spletnem nakupovanju obvezno potrjevanje z močno avtentikacijo. Potrošnik tako spletnemu trgovcu sporoči in potrdi, da nakup res opravlja prav on, sam pa je še bolje zaščiten pred goljufijami.

Direktiva EU o plačilnih storitvah je med drugim prinesla dodatne zahteve za potrjevanje spletnih plačil in s tem izboljšala njihovo varnost ter poskrbela za dodatno zaščito potrošnika pred goljufijami, predvsem z zahtevo po uvedbi močne avtentikacije imetnikov kartic v postopku plačil na daljavo, so zapisali v Združenju bank Slovenije.

"Kupec mora pri plačilu blaga ali storitve, na primer pri spletnemu trgovcu, potrditi, da to plačilo res opravlja on. To potrdi z vsaj dvema od načinov za potrditev istovetnosti kupca, ki so nekaj, kar ve (geslo, koda PIN, odgovor na varnostno vprašanje), nekaj, kar ima (pametni telefon ali druga mobilna naprava), ali nekaj, kar je (biometrični podatki)," so spomnili.

Izjema so plačila, ki so ustrezno označena na strani trgovca, na primer plačila malih vrednosti ali ponavljajoče se transakcije, ali na strani izdajatelja kartice. Te je še naprej mogoče opraviti brez preverjanja istovetnosti imetnika kartice.

Evropska direktiva velja le za plačila znotraj evropskega gospodarskega prostora, torej se plačila za nakupe pri trgovcih izven tega območja praviloma izvajajo brez dodatnega potrjevanja, so dodali v združenju bank.

STA