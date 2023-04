Objavljeno: 26.4.2023 05:00

Odslej lahko imate WhatsApp na dveh telefonih

Uporabniki priljubljene aplikacije za komunikacijo WhatsApp bodo veseli nove funkcionalnosti, še zlasti če imajo več telefonov ali pa če so – podjetje. WhatsApp od danes omogoča uporabo profila na več telefonih hkrati.

Uporaba več naprav ni novost, saj je WhatsApp že doslej podpiral kombinacijo tablic, brskalnikov in računalnikov poleg osrednje naprave, ki je bila pametni telefon. Ta je bil lahko le en. Sedaj lahko enostavno dodamo dodatnega tako, da na sveže namestimo WhatsApp, nato pa namesto telefonske številke izberemo možnost Poveži z obstoječim profilom. Izrisala se bo koda QR, ki jo bomo morali poskenirati s primarnim telefonom, pa bomo dobili profil tudi na drugem telefonu.

Meta pravi, da je to uporabno za manjša podjetja, kjer bi želeli več zaposlenim dati dostop do istega službenega profila. V praksi pa lahko to stori kdorkoli, ki ima dva telefona. Drugi je lahko tudi brez kartice SIM, saj potrebuje le povezavo z internetom, torej zadostuje tudi Wi-Fi. Sinhronizacija bo segala eno leto v preteklost.