Objavljeno: 23.6.2023 05:00

Odslej dva: EA Sports in EA Games

Slavni studio Electronic Arts je sporočil, da se bo podjetje prestrukturiralo in razdelilo na dva dela: EA Games in EA Sports. EA Games se bo ob tem preimenoval v EA Entertainment. Izvršni direktor Andrew Wilson je ob tem dejal, da gradijo prihodnost interaktivnega razvedrila, ki bo temeljilo na legendarnih franšizah in novih izkustvih.

EA Entertainment bo prevzela Laura Miele, ki je bila doslej druga najpomembnejša (COO) v EA. Cam Weber ostaja na čelu EA Sports. Vodja krovnega podjetja EA ostaja Andrew Wilson. Hkrati podjetje zapuščata Chris Bruzzo, ki se upokojuje kot kreativni direktor, in Chris Suh, ki je bil finančni direktor. Nadomestila ju bosta David Tinson in Stuart Canfield.

Ključno vprašanje je, kje bo kaj. EA Sports bo obdržal serijo F1, PGA Tour, College Football, FC, NHL in podobno. V EA Entertainment bodo DICE, Ripple Effect, Ridgeline Games (Battlefield), Full Circle (Skate), Motive Studio (Iron Man) in EA Originals.