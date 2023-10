Odrasle vsebine z umetno inteligenco

Zvezda filmov za odrasle, Riley Reid, je ustanovila podjetje Clona.ai, ki pomaga porno zvezdnikom ustvariti umetno različico sebe ter ponuditi usluge umetne inteligence potrošnikom.

Klepet na platformi Clona.ai se od tekmecev razlikuje po drznosti, saj se ne izogiba temam, kot sta seks in pornografija. Še več, odrasla tematika je rdeča nit spletišča, ki že ponuja bote znanih obrazov iz sveta filmov za odrasle, med katerimi je tudi Lena the Plug. Reidova je prepričana, da jih bo v prihodnje še več, kajti AI je v industriji za odrasle prihodnost in če zvezdniki sami ne bodo poskrbeli zanjo, bo namesto njih nepooblaščeno to storil nekdo drug.

Avatarji zvezdnikov so ustvarjeni s pomočjo videoposnetkov, podkastov, intervjujev in fotografij, nakar ponujajo pestro vsebino, od pogovorov o seksu, nasvetov, do preproste izmenjave dogodkov preteklega dne. Reidova je poudarila, da je pornografija vedno igrala ključno vlogo pri uveljavljanju novih tehnologij, kot je internet. Njena poteza je odziv na pretekle zlorabe izvajalcev za odrasle s strani tehnološkega sveta, vključno z izkoriščanjem in neavtorizirano uporabo njihovih vsebin. Reidova je odločena, da bo z umetno inteligenco drugače, namesto zavračanja AI prihodnosti, bo raje postala del nje.