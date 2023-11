Objavljeno: 14.11.2023 07:00

Odprtokodna zamenjava Windows XP, ki je v izdelavi že 27 let

Čeprav je Windows XP že zdavnaj prepuščen smetišču zgodovine, še vedno aktivno poteka razvoj njegove zamenjave. Odprtokodni operacijski sistem ReactOS je v razvoju od leta 1996 – ko Windows XP sploh še ni bilo – in je tudi 27 let pozneje še vedno v fazi alfa. A razvijalci obljubljajo, da bo šlo zdaj hitreje.

V novi, že 103. številki novičnika so zapisali, da razvoj verzije 0.4.15 aktivno poteka in da bo kmalu nared. Njen izid zamuja zaradi hroščev in pomanjkanja programerjev, ki jo razvijajo. Eden glavnih hroščev preprečuje kopiranje datotek, ki so večje od razpoložljivega pomnilnika, zaradi česar so morali ponovno napisati dobršen del kode upravljalnika pomnilnika. Prav tako so popravljali vgrajeni razhroščevalnik jedra, ki ni bil združljiv z Microsoftovim formatom PDB. A to so podrobnosti, poglejmo širšo sliko.

ReactOS je operacijski sistem, ki je mišljen kot takojšnja (drop-in) zamenjava za Windows XP. To pomeni, da bi morala na njem brez prilagoditev teči ista programska oprema. Do cilja so še precej oddaljeni, a se mu vsaj približujejo. Nova verzija podpira kopico strojne opreme na arhitekturi AMD64. Podprt je na primer tudi firmware UEFI 3. Zaganjalnik (bootloader) podpira x96, AMD64, ARM32 in ARM64. Uspeli pa so ga pognati še marsikod, denimo na telefonu Lumia 950XL.

Poustvariti celotno okolje Windows je podvig. Trenutni cilj je zagotoviti združljivost z Windows Server 2003, ki ustreza verziji NT 5.2. To ni tako neumno, saj je cel kup programske opreme obsojen na stare verzije Windows – zlasti v podjetjih, industriji, znanost itd. – ki pa na novih računalnikih ne tečejo več. Naslednji korak pa bo tudi podpora za API-je iz NT 6, kamor sodijo Vista in nasledniki. Za zdaj je podpora zanje v ReactOS še eksperimentalna, kar je zelo blag izraz, saj je cel ReactOS še eksperimentalen. A če gre verjeti avtorjem, se bo razvoj sedaj pospešil.

