Odprtokodna skupnost ni več tako odprta

Neprofitna organizacija Linux Foundation je objavila vodnik za razvijalce, ki pojasnjuje, kako se izogniti pravnim težavam pri odprtokodnem sodelovanju.

ZDA so zaradi sankcij Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) omejile sodelovanje razvijalcev iz nekaterih držav v odprtokodnih projektih. Sankcije veljajo za države, kot so Rusija, Iran, Severna Koreja, Kuba in Sirija, pa tudi za določene regije v Ukrajini (Krim, Doneck in Lugansk). Zaradi dotičnega dogajanja so pri neprofitni organizaciji Linux Foundation, ki skrbi za razvoj operacijskega sistema Linux in drugih odprtokodnih projektov, objavili vodnik za razvijalce s številnimi priporočili. Med ključnimi so previdnost pri sprejemanju prispevkov iz sankcioniranih držav, izogibanje neposredni komunikaciji z razvijalci iz teh območij in preverjanje, ali so posamezniki oziroma podjetja povezani s sankcioniranimi subjekti.

Sankcije so v preteklosti že vplivale na odprtokodno skupnost, saj je bilo lani 11 ruskih razvijalcev odstranjenih iz razvoja jedra operacijskega sistema Linux. Pravni strokovnjaki opozarjajo, da se svet usmerja v bolj protekcionistično ureditev, kar postavlja odprtokodno filozofijo svobodnega sodelovanja pred velike izzive.