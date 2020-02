Odpovedi za letošnji sejem MWC v Barceloni se kar vrstijo

Pisali smo že, da je korejski LG zaradi korona virusa odpovedal sodelovanje na letošnjem »telefonskem« sejmu MWC, kitajski ZTE pa je tam odpovedal javno predstavitev novega telefona. Kot kaže, je to bil le začetek.

Odpovedi se namreč kar vrstijo, med drugimi na letošnjem sejmu ne bo videti nVidiie in Ericssona, pravkar pa sta sodelovanje odpovedala tudi Sony in Amazon. Slednji sicer ne sodi med večje in pomembnejše razstavljalce na tem sejmu, Sony pa je MWC vedno izkoristil za predstavitev svojih novih vrhunskih telefonov. Letos so se temu zaradi varnostnih/zdravstvenih razlogov odpovedali, predstavitev novosti pa so napovedali za njihov kanal Youtube.

Tudi organizatorji so napovedali resne zdravstvene ukrepe. Morebitnim obiskovalcem iz kitajske province Hubei je vstop prepovedan, kdorkoli pa je bil v zadnjem času v Kitajski, pa bo moral dokazati, da je od tega minilo že vsaj 14 dni. Ker se sejem začne čez 14 dni bo slednje zelo zapletlo sodelovanje bolj ali manj vseh kitajskih podjetij.