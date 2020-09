Odkrili navodila za najstarejši ohranjeni računalnik

Najstarejši ohranjeni računalnik se imenuje Zuse Z4 in je trenutno shranjen v münchenskem muzeju. Navodila za uporabo so se v preteklosti izgubila, zato je računalnik večino časa preživel kot nepremičen in nedelujoč artefakt. To se verjetno ne bo spremenilo, čeprav so po naključju našli navodila zanj!

Zuse Z4 iz leta 1945, ki so ga izumili nacisti, zaseda celotno sobo, uporablja magnetne trakove in potrebuje več ljudi, ki ga krmilijo. Arhivistka na ETH Zürich je med dokumenti svojega očeta našla tudi navodila za uporabo oziroma priročnik za Zuse Z4. Njen oče je namreč delal za švicarsko združenje aeronavtičnih inženirjev, ki je imelo sedež na univerzi, kjer je bil tudi Zuse Z4. Poleg tega so našli tudi zapiske iz razvoja letala FFA P-16, kjer so uporabljali Zuse Z4.

Z4 je sicer izumil Konrad Zuse, ki je pred tem postavil tudi Z3, ki velja za prvi programljivi računalnik. Nacisti so želeli računalnik premestiti v koncentracijsko taborišče, kjer so interniranci prisilno delali na raketah V1 in V2, a je Zuse pobegnil in se skupaj z računalnikom skril na jugu države. Od leta 1960 je računalnik v Münchnu.

Računalnik Z4 je zmogel dve operaciji seštevanja ali odštevanja na sekundo, množenje je trajalo tri sekunde, deljenje in korenjenje pa šest sekund. V uri je tako izvedel okrog 1000 operacij.

