Odhaja Twitterjev glavni pravnik

V Twitterju se nadaljujejo kadrovski pretresi, ki so v pravni službi povezani z zlasti s čedalje več preiskavami in pravnimi postopki. Tik pred velikonočnimi prazniki je odstopil Christian Dowell, ki je nazadnje vodil pravno službo.

Dowell se je podjetju pridružil leta 2020, a je hitro napredoval in po letu 2022, ko je Elon Musk prevzel podjetje in odpustil ali odslovil večino tedanjih pravnikov v podjetju, prevzel vodenje podjetja. Dowell je vodil pravno službo in je skrbel tudi za poganjanja z Zvezno agencijo za trgovino (FTC), ki je preiskovala podjetje zaradi suma več kršitev zakonodaje. FTC je v zadnjem času zanimalo zlasti spoštovanje zakonodaje s področja varovanja zasebnosti, k čemur so jo vzpodbudili množični odhodi iz podjetja in krhanje varnostnih mehanizmov.

Musk se je že od začetka prevzema zanašal tudi na svoje osebne odvetnike in na pravnike iz svojih drugih podjetij, denimo SpaceX. Twitter ima namreč pravne zagate tako v ZDA kakor v drugih državah, denimo v Nemčiji, kjer preiskujejo ustreznost odstranjevanja nezakonitih vsebin.

Spomnimo, da je Musk prvi dan po prevzemu podjetja odpustil tedanjo vodjo pravne službe Vijayo Gadde in glavnega odvetnika Seana Edgetta. Decembra je odslovil Twitterjevega novega odvetnika Jamesa A. Bakerja. Podjetje so zapustili tudi številni drugi vodje oddelkov in ključni zaposleni.