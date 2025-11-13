Objavljeno: 13.11.2025 07:00

Oče umetne inteligence Yann LeCun zapušča Meto

Eden izmed očetov umetne inteligence Yann LeCun bo v prihodnjih mesecih zapustil Meto, kjer vodi oddelek za umetno inteligenco. Želi ustanoviti lastno podjetje, ki se bo seveda ukvarjalo z umetno inteligenco. Meta in LeCun nista želela komentirati navedb.

LeCun je prejemnik Turingove nagrade 2018, ki si jo je razdelil z Geoffreyjem Hintonom in Yoshuo Bengiom. LeCun je raziskoval konvolucijske nevronske mreže, s čimer je postavil temelje za globoko učenje. Tedanjemu Facebooku se je pridružil leta 2013 kot direktor oddelke za umetno inteligenco (Fundamental AI Research oziroma FAIR). Še vedno je tudi profesor na New York University.

V Meti so sicer na obzorju velike spremembe, ki jih je napovedal Mark Zuckerberg. Junija so investirali 14,3 milijarde v Scale AI, njen direktor Alexandr Wang pa bo sedaj vodil Meta Superintelligence Labs. Medtem ko Zuckerberg verjame, da bodo veliki jezikovni modeli sčasoma tako zmogljivi kot človeška inteligenca, medtem ko LeCun meni, da niso dolgoročna prihodnost za razvoj splošne umetne inteligence.

In tako bo šel LeCun na svoje. FAIR je že dlje časa hiral, ker je Meta prioritizirala komercialni razvoj umetne inteligence, ne pa fundamentalnih raziskav. LeCunov odhod bo to le še pospešil.