Oče umetne inteligence podal odpoved in posvaril pred nadaljnjim razvojem

Geoffrey Hinton, eden izmed očetov umetne inteligence, raziskovalec pri Google Brain in profesor na Univerzi v Toronu, večkratni nagrajenec, je zapustil Google. Ob tem je dejal, da želi imeti proste roke posvariti pred vzponom umetne inteligence, ne da bi moral razmišljati o vplivu izjav na svojega delodajalca. Čeprav je izrecno dejal, da ne kritizira Googla, ki je po njegovem mnenju k razvoju umetne inteligence pristopil zelo odgovorno, se ne strinja z razvojem na sploh.

Hinton je leta 2018 prejel Turingovo nagrado za razvoj umetne inteligence. Sedaj pravi, da obžaluje svoje življenjsko delo, ker so tveganja velika. Lahko bi se tolažil z razmislekom, da če tega ne bi razvil on, bi ga pač nekdo drug. A vendarle, Hinton je minuli teden podal odpoved pri Googlu, se v četrtek pogovoril z izvršnim direktorjem Sundarjem Pichaijem in danes javnosti razkril, zakaj se je odločil za ta korak.

Googlu se je pridružil, ko je ta kupil start-up, ki ga je bil ustanovil Hinton s še dvema študentoma. Eden izmed njih je Ilya Sutskever, ki je danes vodilni znanstvenik pri OpenAI, ki je razvil ChatGPT. Hinton je med prvimi razvil nevronske mreže, ki so bile sposobne prepoznavati slike.

Hinton pravi, da je načeloma z Googlovim pristopom k razvoju zadovoljen, a ga je vznemiril Googlov odziv na pojav konkurence ChatGPT in Microsoft Bing. Tedaj je razvoj postal precej bolj intenziven, tekmovanje pa surovo. Obeta se nam svet, v katerem ne bo nihče več mogel razločiti, kaj je res in kaj ni. Hkrati Hinton dodaja, da umetna inteligenca grozi z uničenjem služb in predstavlja eksistencialno tveganje za človeško družbo. Čez pet let se nam obeta splošna umetna inteligenca, pravi. Posledice bodo nepredvidljive. Sem sodi na primer uporaba umetne inteligence za zlonamerne podvige, kar je pričakovati od škodljivih akterjev. Zato je zelo pesimističen in meni, da bi se moral razvoj umetne inteligence spremenit in upočasniti.

NYT