Oblikovalec telefona iPhone izdelal gramofon

Britanski oblikovalec Johny Ive, znan po številnih oboževanih izdelkih podjetja Apple, je oblikoval nov kos strojne opreme.

Oblikovalska agencija LoveFrom, ki jo je Johny Ive ustanovil po odhodu iz Cupertina, je oblikovala modularni gramofon Sondek LP12-50, ki so ga pri podjetju Linn izdelali ob petdesetletnici izida prvega modela. Zunanjost posebne izdaje gramofona Sondek LP12 se večinoma ne razlikuje od običajne. Ponaša se z zaobljenimi koti nekaterih komponent ter s krožnim gumbom za vklop in izklop namesto plastičnega stikala. Novi tečaj omogoča, da se pokrov za prah enostavno odpre pod katerimkoli kotom. Nežno posodobitev so pri LoveFrom izvedli brezplačno, saj je Ive dolgoletni oboževalec blagovne znamke.

Čeprav so kupci naprav, ki jih je Ive v preteklosti oblikoval za Apple, vajeni visokih cen, si bodo gramofon Sontek LP12-50 privoščili le redki. Njegova cena je namreč vrtoglavih 60.000 ameriških dolarjev, na prodajne police pa jih bodo poslali le 250.