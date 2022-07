Oblaku Microsoft Azure zmanjkuje prostih zmogljivosti

Nekateri uporabniki oblaka Microsoft Azure poročajo, da se storitve v zadnjih tednih soočajo s številnimi problemi kar se tiče zmogljivosti sistema. V nekaterih regijah, zlasti v ZDA in Veliki Britaniji celo poročajo, da je Microsoft omejil včlanitev novih naročnikov za uporabo določenih storitev, saj pri teh ne morejo jamčiti pogodbeno zmogljivost.

V ozadju so menda logistične težave, drugače povedano, pomanjkanje nove strojne opreme, ki že nekaj časa pesti računalniško industrijo, zdaj pa očitno moti delovanje tudi največjih sistemov, kot je Microsoft Azure. Microsoft oblak je sicer izrazito geografsko razpršeni servis, saj obratuje v več kot 200 podatkovnih centrih v 60 državah sveta.

Ker se uporabniki tipično odločajo za gostovanje v specifičnih podatkovnih centrih, pogosto tistih v bližini svojih odjemalcev, obremenjenost teh podatkovnih centrov pa ni enakomerna. Poleg tega so določene programske storitve na voljo samo v specifičnih podatkovnih centrih. To je tipično zlasti za nove storitve, ki jih Microsoft šele uvaja in zato nudi le v omejenem krogu podatkovnih centrov. Trenutno so največje težave z zagotavljanjem zmogljivosti za virtualne računalnike (Windows 365) in podatkovne zbirke Cosmos DB.

Poznavalci razmer v Microsoftu trdijo, da se ta ponudnik s tovrstnimi težavami ukvarja že lep čas, zdaj pa so se razmere še toliko poslabšale, da so začeli določati prioritete s ciljem, da bi zadržali obstoječe kupce, tudi če na račun zavrnitve novih strank. Ti isti viri navajajo, da problem ni kratkoročne narave, saj Microsoft ne pričakuje izboljšanja stanja vsaj do začetka naslednjega leta.

Čeprav bi mislili, da so težave povzročene zaradi pomanjkanja strežnikov ali pomnilniških sistemov, poročila kažejo, da ni tako. Menda je glavni razlog zastoj v dobavi omrežne opreme, že z omrežnimi stikali. Nekateri proizvajalci denimo navajajo roke, ki so že daljši od 80 tednov (!), kar jasno nakazuje resnost težave s katerimi se ubada računalniška industrija.