Oblaki se selijo v vesolje

Microsoft je predstavil novo oblačno storitev Azure Space, ki omogoča dostop do oblačnih storitev tudi na lokacijah, kjer internetne povezave ni oziroma je ta nezadostna za potrebe naročnikov. To bo omogočeno preko hitrih satelitskih povezav, ki bodo povezovale glavne podatkovne centre Azure z lokalnimi oblačnimi strežniki na poljubni lokaciji na zemeljski površini.

Vesolje kot kaže predstavlja nov velik mejnik v razvoju storitev v oblaku in obljublja dostopnost do svetovnega omrežja, kot ga še ni bilo. Microsoft je tu ubral zanimivo in dolgoročno strategijo, pri kateri bo uporabljal satelitsko infrastrukturo različnih partnerjev, da se lažje prilagodi specifičnim potrebam, pa tudi zagotovi nemotenost delovanja v primeru obremenitve ali izpada posameznega satelitskega omrežja.

Prvi partner, s katerim bo Microsoft sodeloval je storitev SpaceX Starlink v lasti znamenitega Elona Muska, ki je prav v septembru v vesolje poslalo prvih 60 komunikacijskih satelitov omrežja Starlink. Ti so postavljeni v tako imenovano nizko zemeljsko orbito (550 km nad površino Zemlje) in prinašajo to prednost, da imajo razmeroma majhno latenco pri dvosmernih komunikacijah.

SpaceX ima za omrežje Starlink zelo ambiciozne načrte. V naslednjih letih naj v orbito poslali skoraj 12.000 satelitov in s tem pokrili praktično celotno zemeljsko površino. Microsoft je najavil, da bodo podobno sodelovanje sklenili tudi z evropsko družbo SES, ki ponuja satelite v nekoliko višji, srednji zemeljski orbiti.

Microsoft bo satelite uporabil za komunikacijo z modularnimi in prenosljivimi podatkovnimi centri Azure Modular Datacenters, kjer celotno opremo lahko spravijo v kontejner dolžine 40 čevljev in hitro posredujejo na ciljno lokacijo. S tem ciljajo oddaljene lokacije, kot so rudarska nahajališča, znanstvene postaje, vojaška oporišča in druge lokacije, kjer internet ni preprosto dosegljiv prek ožičenih ali zemeljskih brezžičnih omrežij.

Lokalni podatkovni centri bodo delno vršili vlogo medpomnilnikov, pa tudi lokalnih strežniških resursov na lokaciji, povezanih z centralnim oblakom Azure prek satelitske povezave. Microsoft je v ta namen že pripravil orodje Azure Orbital Emulator s katerim bodo lahko potencialne stranke simulirale komunikacije pri rabi aplikacij prek tovrstnih satelitskih povezav.

Microsoft ni edini, ki si je vzel vesolje kot naslednjo etapo ponudbe v oblaku. Znano je, da tudi Amazon že lep čas preizkuša lastno omrežje satelitov v povezavi s storitvami AWS. Amazon ima v načrtu v vesolje poslati skupno 3.000 satelitov, za kar bo skrbela nova poslovna enota, ki so jo ustanovili v začetku poletja.