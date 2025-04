Objavljeno: 11.4.2025 10:00

Objave na družbenih omrežjih v minutah ustvarijo ali izparijo stotine milijard

Pretrese na borznem trgu je sprožil ameriški predsednik z uvedbo in kasnejšim odlogom astronomskih carin, nato pa je sledil kaos brez vidnih vzorcev. Opazovali smo lahko, kako so danes vplivna družbena omrežja, ki lahko v minutah zanihajo borze močneje od predsednika.

Danes že vemo, da je Bela hiša večino kazenskih carin odložila, v ponedeljek 7. aprila pa se to še ni zgodilo. Ob 8.30 zjutraj po vzhodnem času je Kevin Hassett iz Nacionalnega gospodarskega sveta v intervjuju na vprašanje o 90-dnevnem odlogu carin odgovoril, da se bo sam odločil, kar se bo odločil.

Ob 10.11 se je na omrežju X pojavila prva objava, da carin ne bo. Objavil jo je neznani profil z vsega tisoč sledilci. Minuto kasneje so tečaji na Wall Streetu, ki so še dan pred tem padli za pet odstotkov, spremenili smer. Še minuto pozneje, ob 10.13, je nekoliko večji profil na X poobjavil prvotno objavo. Ob 10.15 so na CNBC-ju že poročali, da so tečaji začeli hitro rasti, dasiravno nihče ni točno vedel, zakaj. Predvidevali so, da so govorice o 90-dnevnem odlogu carin resnične. Ob 10.16 je CNBC na veliko objavil to informacijo kot dejstvo, potrjevale pa so jo – rasti tečajev na borzi. Krog je bil sklenjen. Ob 10.19 je Reuters citiral CNBC.

Približno dve uri pozneje je Bela hiša vesti zanikala, kar sta takoj objavila tudi CNBC in Reuters. Tečaji so zgrmeli nazaj. Profila Hammer Capital in Walter Bloomberg, ki ne razkrivata identitete, sta prvotni objavi izbrisala in trdila, da sta informacijo dobila na – CNBC. Oba profila sta imela modri kljukici, ki sta nekoč pomenili preverjeno identiteto. Danes pomenita plačilo naročnine.