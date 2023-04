Objavljeno: 20.4.2023 07:00

Obeta se konec deljenja gesel za Netflix

Netflix je ob objavi poslovnih rezultatov za prvo letošnje četrtletje opozoril, da bo v nadaljevanju leta začel resneje preganjati deljenje gesel. To so napovedali že lani, sedaj pa se končuje preizkusno obdobje in bo šlo zares. Deljenje gesel bo odslej možno ob doplačilu.

Da bi lahko preveril, kako dobro bo šla monetizacija plačljivega deljenja gesel, so morali najprej onemogočiti brezplačno pomoč. Od letos je v Kanadi, Španiji, na Novi Zelandiji in Portugalskem to bistveno oteženo. Največji trg ZDA je ostal še po starem, ker so želeli porodne krče ugotoviti in odpravljati na manjših trgih.

In dobro jim je šlo. V Kanadi so opazili povečanje števila naročnikov in rast prihodkov. Za vsakega dodatnega člana družine na Netflixu so zaračunali osem kanadskih dolarjev, kar je približno pet evrov. Na posamezen račun je bilo možno dodati največ dve dodatni osebi. Ti sta dobili svoje geslo, svoje nastavitve, svoj profil.

Da je to sploh možno preverjati, je Netflix račune geografsko zaklenil. Vsak račun ima določeno domačo lokacijo, uporaba drugod pa je časovno omejena (npr. za potovanja). Če se stalno prijavljamo od drugod, Netflix tega ne dovoli.

V prihodnjih tednih pričakujemo onemogočitev deljenja gesel tudi drugod po svetu. Prvi bosta na vrsti ZDA in Velika Britanija, kasneje pa še drugod. Na Portugalskem, kjer so cene v evrih, kupna moč pa podobna kot v Sloveniji, je deljenje gesla stalo 6 evrov.

V minulem četrtletju je Netflix dobil 1,75 milijona novih uporabnikov. Prihodki so zrasli za 3,7 odstotka na 8,1 milijarde dolarjev, dobiček pa je nekoliko upadel z 1,6 na 1,3 milijarde dolarjev.