Objavljeno: 29.7.2023 10:00

Ob potresu v Turčiji sistem za opozarjanje na Androidu razočaral

Googlov sistem za opozarjanje pred prihajajočimi seizmičnimi valovi ni izpolnil pričakovanj, ko je februarja letos Turčijo stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Androidni telefoni imajo vgrajen sistem, ki opozori na sunke z magnitudo vsaj 4,5, a iz neznanih razlogov večina prebivalcev Turčije opozorila ni dobila. Google očitke zavrača.

O opozarjanju na potrese smo v naši reviji že obširno pisali. Čeprav nastanka potresa ne moremo zelo natančno napovedati, se po sprožitvi procesa odpre okno za opozarjanje. Seizmični valovi potujejo s končno, ne preveč visoko hitrostjo, ki bolj oddaljenim mestom daje čas, da se nanje pripravijo. Tako deluje tudi Googlov sistem opozarjanja, ki mesta več deset ali sto kilometrov od epicentra opozori, kaj se bo zgodilo.

Google je junija 2021 z velikim pompom oznanil delujoč sistem tudi v Turčiji. Opozorilo uporabnik prejme ne glede na nastavitve telefona, torej tudi če je nastavljen na tiho ali brez opozoril. Če smo dlje od epicentra, lahko sistem na potres opozori več deset sekund prej, sicer pa tudi manj kot sekundo. A vse je bolje kot nič.

V Turčiji se je zgodil nič, ugotavlja BBC. Preverili so, ali so uporabniki dobili kakšno obvestilo v treh mestih, ki so od epicentra oddaljena od 70 do 150 kilometrov. Uporabniki androidnih telefonov so povedali, da čeprav so bili v nekaterih primerih v preteklosti opozorila dobili, jih za februarski potres niso. Izkazalo se je, da so v nekaterih primerih dobili opozorila za drugi potres, medtem ko za prvotnega ne.

Google vztraja, da je sistem deloval normalno. Ob tem dodajajo, da na dostavo opozorila vpliva več faktorjev, med katerimi sta tudi narava posameznega potresa in internetna povezljivost. Možno je, da v nekaterih primerih posamezni uporabniki obvestila ne dobijo.

BBC