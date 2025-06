Objavljeno: 5.6.2025 05:00

O drami v OpenAI bodo posneli film

Vsaka dobra zgodba in tudi precej povprečnih prej ali slej dobi svoj film. To velja tudi za dramatično dogajanje v OpenAI, ko so novembra 2023 odpustili direktorja Sama Altmana, nato pa ga zgolj nekaj dni pozneje po uporu inženirjev ponovno zaposlili.

Po dogodku bodo posneli film, ki naj bi ga režiral Luca Guadagnino. Za zdaj je delovni naslov film Artificial, pod scenarij pa se podpisuje Simon Rich, ki je sodeloval tudi pri oddaji Saturday Night Live. Film bo snemal studio Amazon MGM, produkcija pa naj bi se začela že letos poleti. Snemali bodo v glavnem v San Franciscu in v Italiji. Podatkov o igralski zasedbi še ni, omenjajo pa se imena Andrew Garfield, Monica Barbaro in Yura Boriso.

Guadagnino je znan po filmih Challengers in Call Me by Your Name. Letos bo luč sveta ugledal še njegov najnovejši film After the Hunt, v katerem igrata Julia Roberts in Andrew Garfield.