Nvidijini grafični kartici se talijo priključki

Nekateri lastniki grafične kartice Nvidia RTX 5090 Founders Edition poročajo o težavah s taljenjem napajalnih priključkov in poškodbah napajalnikov.

Težava spominja na pretekle incidente z grafično kartico RTX 4090, kjer so se kabli prav tako pregrevali in topili. Nvidia je takrat za težavo krivila nepravilno priključene kable, medtem ko je organizacija PCI-SIG, ki skrbi za standard PCIe, odgovornost pripisala Nvidii. Uporabnik spletišča Reddit zdaj poroča, da je med igranjem igre Battlefield 5 zaznal vonj po zažgani plastiki. Ob pregledu je odkril staljen napajalni priključek na grafični kartici in napajalniku. Po njegovih navedbah je bil kabel pravilno priključen. Podoben primer je doživel tudi španski uporabnik spletne videoteke YouTube Toro Tocho, ki je uporabljal kabel proizvajalca FSP, kar kaže na širši problem. Nvidia je pri RTX 50-seriji uvedla nov standard 12V-2x6, ki naj bi izboljšal varnost, a je združljiv s kabli 12VHPWR, ki so v preteklosti povzročali težave.

Nvidia na poročila še ni uradno odgovorila.