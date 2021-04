Nvidiin prevzem družbe ARM pod britanski drobnogled

Objavljeno: 20.4.2021 11:24

Britanska vlada je naročila pregled nakupa podjetja ARM s strani podjetja Nvidia. Skrbi jih tako vidik nacionalne varnosti kot konkurenčnega prava.

Britanska družba ARM je vodilna na področju razvoja procesorjev za pametne telefone (po nekaterih podatkih so procesorji z njihovo arhitekturo v 95% vseh telefonov), vse bolj pa se ti procesorji uporabljajo tudi v druge namene – od domače pametne tehnike do industrijskih in drugih načinov rabe. Kot je povedal britanski "digitalni minister" Oliver Dowden, je ARM ključni igralec na svetovnem trgu polprevodnikov in tako sestavni del britanske nacionalne infrastrukture. Nvidia sicer ne bi bila prva tuja lastnica podjetja ARM, saj je njegov sedanji lastnik japonsko investicijsko podjetje Softbank.

Nvidia bo za ARM odštela 40 milijard dolarjev, kar za dosedanjega lastnika, Softbank, predstavlja zaslužek osmih milijard (od leta 2016). Kot smo že večkrat pisali, ARM ne izdeluje lastnih procesorjev, temveč razvija tehnologijo in jo licencira drugim, med uporabniki licenc je tudi Nvidia. Z nakupom bi Nvidia dobila pomemben položaj na trgu, nekatera podjetja, ki uporabljajo arhitekturo ARM, so že izrazila zaskrbljenost glede prevzema.